Rio-2016 anuncia ingressos para finais de atletismo, basquete e natação

Três dos esportes mais badalados dos Jogos Olímpicos terão novo lote de ingressos liberado na próxima quinta-feira. O Comitê Rio-2016 informou que irá colocar à venda novas entradas para as finais do basquete, atletismo e natação, que também terá bilhetes para as disputas preliminares. Atualmente, só é possível encontrar bilhetes para as fases preliminares de basquete e atletismo.

Os ingressos estarão disponíveis na plataforma de venda do Rio-2016 (www.rio2016.com/ingressos) a partir das 12h de quinta-feira. Haverá bilhetes para todas as categorias de preços.

Os novos lotes estão sendo possíveis graças à liberação de uma reserva técnica. O Rio-2016 explica que os lugares nas arenas aguardavam definições a respeito de estruturas temporárias ou de áreas de transmissão, como instalação de plataformas ou definição dos espaços de mídia. Além disso, com as definições dos classificados para os Jogos, alguns comitês olímpicos nacionais têm devolvido parte dos ingressos a que tinham direito.

Basquete

De R$ 50 a R$ 900 (feminino)

De R$ 100 a R$ 1200 (masculino)

Atletismo

De R$ 100 a R$ 1200

Natação

De R$ 160 a R$ 900