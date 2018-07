Rio-2016 anuncia novos ingressos para nado sincronizado e ginástica

O Comitê Rio-2016 anunciou que irá liberar um novo lote de ingressos para as finais de nado sincronizado, das ginásticas artística, rítmica, de trampolim e de gala - que não vale medalha, mas reúne exibição dos principais competidores. Haverá inclusive bilhetes para a final das argolas, prova que é especialidade do brasileiro Arthur Zanetti.

A venda das entradas começa às 12 horas desta quinta-feira, no portal de ingressos do Rio-2016 (www.rio2016.com/ingressos). Haverá bilhetes para todas as categorias de preço. O mais barato custa R$ 140, para as finais de nado; os mais caros chegam a R$ 900, na ginástica artística.

O Rio-2016 têm colocado à venda novos lotes de ingressos todas as quintas-feiras, sempre com esportes diferentes. Até o momento, quatro milhões de ingressos para a Olimpíada foram comercializados. Futebol, basquete, vôlei, atletismo e handebol são os esportes mais procurados. Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia são os estados que lideram a busca pelas entradas.

Confira quais são os ingressos disponibilizados para venda a partir desta quinta-feira:

Finais Nado Sincronizado:

Dueto Rotina Livre Finais

Terça-feira, 16 de agosto, 2016 - 14h00 - 15h30

Ingressos de R$ 140 a R$ 420

Rotina Livre por equipes

Sexta-feira,19 de agosto, 2016 - 12h00 - 13h30

Ingressos de R$ 140 a R$ 420

Finais da Ginástica Artística:

Competição por equipes masculina - Final

Segunda-feira, 08 de agosto, 2016 - 16h00 - 19h00

Ingressos de R$ 260 a R$ 900

Competição por equipes feminina - Final

Terça-feira, 09 de agosto, 2016 - 16h00 - 18h15

Ingressos de R$ 260 a R$ 900

Competição individual geral masculina - Final

Quarta-feira, 10 de agosto, 2016 - 16h00 - 18h45

Ingressos de R$ 260 a R$ 900

Competição individual geral feminina - Final

Quinta-feira, 11 de agosto, 2016 - 16h00 - 18h10

Ingressos de R$ 260 a R$ 900

Masculino e Feminino - Finais de aparelhos

Domingo, 14 de agosto, 2016 - 14h00 - 17h00

Ingressos de R$ 260 a R$ 900

Final da Argola Masculino

Segunda-feira, 15 de agosto, 2016 - 14h00 - 16h25

Ingressos de R$ 260 a R$ 900

Masculino e Feminino - Finais de aparelhos

Terça-feira, 16 de agosto, 2016 - 14h00 - 16h15

Ingressos de R$ 260 a R$ 900

Finais da Ginástica Rítmica

Competição individual geral feminina - Final

Sábado, 20 de agosto, 2016 - 15h20 - 17h45

Ingressos de R$ 220 a R$ 540

Competição por equipes femininas - Final

Domingo, 21 de agosto, 2016 - 11h00 - 12h45

Ingressos de R$ 220 a R$ 540

