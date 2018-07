Rio-2016 coloca à venda 500 mil ingressos para Olimpíada

O Comitê Rio-2016 abriu nesta quinta-feira, às 10h, uma nova oportunidade de compra de ingressos para as competições mais concorridas dos Jogos Olímpicos deste ano. Um lote extra com 500 mil bilhetes foi colocado à venda, e é possível encontrar bilhetes para várias competições cujas entradas já haviam sido dadas como esgotadas – entre elas, as cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada.

Os ingressos, porém, não estarão disponíveis de uma única vez. A fim de “tornar a navegação mais prática”, segundo informou sua assessoria, o Comitê Rio-2016 dividiu a oferta extra de bilhetes entre esta quinta e sexta-feira. Nesta quinta, estarão à venda ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento, atletismo, natação, handebol, polo aquático, tiro com arco e provas equestres. Já nesta sexta-feira serão vendidos bilhetes para vôlei de quadra e de praia, basquete, tênis, judô, ginástica artística, rítmica e de trampolim, ciclismo de pista, saltos ornamentais e nado sincronizado.

O Rio-2016 destaca que essa é “a melhor chance” de comprar ingressos para a Olimpíada, e alerta que é importante entrar na plataforma de compra de bilhetes (rio2016.com/ingressos) já sabendo quais as sessões de interesse. “Senão o comprador corre o risco de outra pessoa terminar o processo de compra antes dele e acabar ficando sem o ingresso.”

A carga extra vem da liberação dos ingressos de contingência. Parte dos 7,5 milhões de bilhetes havia ficado fora de comercialização nas primeiras etapas de venda devido à incerteza sobre o número exato de lugares nas instalações olímpicas. Há ainda as entradas destinadas aos outros países e que foram devolvidas.