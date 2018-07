Rio-2016 colocará 100 mil novos ingressos à venda na quinta-feira

O Rio-2016 colocará à venda na próxima quinta-feira o último grande lote de ingressos para os Jogos Olímpicos. No total, 100 mil novos bilhetes estarão disponíveis a partir do meio-dia. O comitê organizador informou que haverá entradas para todas as sessões, incluindo as mais concorridas.

A entidade não especificou a faixa de preços dos ingressos que estarão à venda, mas informou que o bilhete mais barato desse novo lote sairá por R$ 40. As competições mais concorridas, como as decisões de futebol, atletismo, basquete, handebol, tênis, natação, ginásticas e judô, além das cerimônias de abertura e encerramento, também terão novos ingressos disponíveis.

A entradas poderão ser adquiridas no portal de ingressos do Rio-2016 ou nas bilheterias oficiais. Pela internet, é possível parcelar em até três vezes. Futebol, basquete, vôlei, atletismo e handebol são os esportes que mais despertaram interesse até o momento. Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia são os estados que mais compraram ingressos.