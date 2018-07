Rio-2016 finaliza 28 prédios e quer Vila 'pronta' até o fim do dia

A força-tarefa montada para aprontar a Vila dos Atletas está muito perto de concluir seus trabalhos. Na manhã desta quinta-feira, o Comitê Organizador dos Jogos Rio-2016 revelou que, dos 31 prédios do condomínio, 28 já passaram pelo pente-fino promovido depois das queixas das delegações no domingo.

A expectativa do Rio-2016 é garantir até o fim desta quinta-feira que os demais três edifícios estejam "habitáveis" até o fim do dia. Mais de 600 trabalhadores foram contratados no domingo e começaram a trabalhar na segunda-feira para que isso fosse possível. E, desde então, o comitê vinha se comprometendo a entregar as obras exatamente nesta quinta-feira.

Até o fim do dia, terão feito check-in na Vila dos Atletas 3.578 pessoas de 151 países. Por enquanto, o contingente de atletas ainda é pequeno: serão 1.129 deles ao final desta quinta-feira, segundo o Rio-2016.

Na noite de quarta, uma importante delegação começou a fazer check-in: a da França. Na manhã desta quinta, os franceses são maioria na área internacional da Vila dos Atletas. A equipe feminina de ginástica artística, por exemplo, se divertiu tirando fotos em frente a um painel com uma imagem aérea do Rio.