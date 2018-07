Rio-2016 minimiza chance de americanos ficarem fora dos Jogos

A informação de que o Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC, na sigla em inglês) teria liberado atletas para que escolham por conta própria se querem viajar ao Rio de Janeiro para a Olimpíada não preocupa o Comitê Rio-2016, organizador dos Jogos.

Os americanos temem a contaminação dos atletas pelo vírus zika, por isso foi comunicado às federações e comitês esportivos do país que a vinda ao Rio é uma escolha de cada atleta, de acordo com informações da agência de notícias Reuters.

No Brasil, a informação foi recebida com tranquilidade. A avaliação é que o evento acontecerá no mês de agosto, durante o inverno, período de pouca proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

"Com todo esforço sendo feito no Brasil, tenho certeza que o zika não vai ser um problema. A delegação dos Estados Unidos vai ser completa, porque ninguém vai deixar de vir às Olimpíadas por causa de uma doença que acontece no verão. Ainda estamos em fevereiro, no carnaval. Tem muita coisa para acontecer ainda. Os Estados Unidos vão liberar os atletas", disse o diretor de Comunicação do Comitê Rio 2016, Mário Andrada.

A Prefeitura do Rio não se posicionou sobre o assunto, disse apenas que todas as informações e posicionamentos são de responsabilidade do Comitê Rio 2016, organizador dos jogos.