Rio promete ingressos para todas sessões em nova fase de vendas

Após ter a carga de ingressos de diversas sessões esgotadas logo na primeira fase de vendas, os Jogos Olímpicos do Rio-2016 abre a nova etapa de comercialização - agora direta, sem sorteio - na próxima semana com bilhetes disponíveis para todos os eventos. Mesmo que algumas apresentem ingressos esgotados no primeiro dia, com o passar do tempo elas também terão ingressos liberados. Segundo os organizadores, o motivo é a devolução de parte das entradas e a colocação de uma "carga de contingência".

"Quando colocamos os ingressos à venda lá atrás (primeira etapa), a gente reservou 10% por causa das arenas em construção e ajustes que precisariam ser feitos. Era uma reserva técnica", explicou Donovan Ferreti, diretor de Ingressos do Comitê Rio-2016.

Assim, a partir das 10 horas do próximo dia 20, cerca de 500 sessões de um total de 518 terão bilhetes disponíveis. "A gente nunca diz que a sessão está de fato esgotada. Em todas elas há uma reserva técnica, mas claro que o volume é cada vez menor", comentou Ferreti. Ele frisou que algumas estarão inicialmente sem bilhetes à venda, "mas terão uma reserva técnica que poderá ser liberada mais à frente".

Além da carga de contingência, alguns ingressos estão sendo devolvidos. Segundo o Rio-2016, até o momento foram cerca de quatro mil - de um total de dois milhões já comercializados. "A gente lançou em 1º de outubro a opção de revenda dos ingressos. Você entra no site, coloca que quer revender e a gente coloca esses bilhetes em consignação. Assim que ele é revendido você recebe 100% do seu dinheiro de volta", explicou Ferreti.

Ainda segundo o Rio-2016, mesmo nas sessões mais concorridas - como as Cerimônias de Abertura e Encerramento e a final do basquete masculino - haverá opção de ingressos para os setores mais baratos. E, diferentemente do que havia sido planejado inicialmente, nessa próxima etapa os bilhetes também poderão ser comprados em parcelas (em até três vezes).