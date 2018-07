Rio-2016 reitera que acidente no Itaquerão não prejudicará Jogos

Técnicos do Comitê Rio-2016 fizeram nesta sexta-feira uma visita ao Itaquerão. Eles foram ao estádio para ver os danos provocados no prédio Oeste após queda de parte do teto no nível 5. O acidente ocorreu na quinta-feira da semana passada e não deixou feridos.

Na avaliação dos organizadores dos Jogos Olímpicos do Rio, o acidente não vai prejudicar a realização do torneio de futebol na arena em agosto porque a área afetada não é muito grande. A parte do forro de gesso e madeira que se desprendeu da laje de concreto mede 9m x 3,5m.

As obras de reparo da área estão em andamento. Segundo a construtora a Odebrecht, os trabalhos deverão ser concluídos em até 15 dias. Mesmo assim, o estádio foi liberado anteriormente para receber o jogo entre Corinthians e Oeste, neste sábado, às 21 horas, pelo Campeonato Paulista.

O Itaquerão será o palco de dez partidas dos Jogos Olímpicos entre os dias 3 e 19 de agosto. Serão seis jogos do torneio feminino e mais quatro do masculino. O sorteio dos confrontos vai ser realizado em abril.

O Comitê Rio-2016 assumirá o gerenciamento da arena no começo de julho para iniciar instalação de estruturas provisórias que serão usadas nos Jogos Olímpicos. As obras estão estimadas em R$ 13 milhões e serão bancadas por patrocinadores.