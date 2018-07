Rio-2016 terá medidas internacionais contra terrorismo, diz ministro

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse nesta sexta-feira que o Brasil está em contato para troca de informações com 83 países participantes da Olimpíada para traçar medidas de segurança internacionais de combate ao terrorismo durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. "Temos a capilaridade de mais de 83 países que deverão inclusive chegar ao Rio antes da Olimpíada para trocarmos informações, no Centro de Comando e Controle (da prefeitura). Faremos uma Olimpíada segura inclusive do ponto de vista da soberania nacional e em relação ao terrorismo", afirmou em reunião com juristas na sede da Associação Comercial do Rio, organizada pelo Centro Brasileiro de Mediação de Arbitragem.

Moraes afirmou que o governo federal está na fase final de "formatação para crédito da Olimpíada" que inclui ajuda financeira para o Estado concluir a linha 4 do metrô e também para retomar o pagamento de benefícios de policiais militares que estão atrasados, como o Regime Adicional de Serviço. O Estado espera autorização do Ministério da Fazenda para contrair novos empréstimos de bancos federais.

