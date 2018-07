Rio-2016 vende 1,8 mi de ingressos e Parque Olímpico terá recorde de público

A Paralimpíada do Rio de Janeiro parece ter mesmo caído nas graças da torcida. No fim da manhã desta sexta-feira, o evento chegou à marca de 1,8 milhão de ingressos vendidos e a expectativa é de que neste sábado o Parque Olímpico da Barra registre seu recorde de público - e isso incluindo tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos.

Até o momento, o dia de maior ocupação do Parque foi registrado no segundo sábado de disputas da Olimpíada, quando cerca de 157 mil ingressos circularam pelo local. Para este sábado, 167 mil foram comercializados. Um dos fatores que explicam a alta demanda é o preço do ingresso, bem mais em conta que o praticado nos Jogos Olímpicos.

Na Paralimpíada, existem bilhetes que custam a partir de R$ 10 e dá direito a entrada no Parque Olímpico, que recebem as modalidades como basquete de cadeiras de rodas, bocha, futebol de cinco, ciclismo de pista, judô e natação, entre outros.

Segundo o Comitê Rio-2016, não há mais bilhetes para nenhum dia dos finais de semana de competição no Parque Olímpico, mas ainda é possível comprar entradas para as provas realizadas nas outras instalações, como o Engenhão - onde ocorre o atletismo - e para as arenas de Deodoro.

Com a marca de 1,8 milhão de ingressos vendidos, os Jogos Paralímpicos do Rio-2016 já registram a segunda melhor marca de público de toda a história. A edição de maior sucesso foi em Londres-2012, quando 2,7 milhões de bilhetes foram comercializados. No Rio-2016, 2,5 milhões foram colocados à venda.

Além de não ser mais possível encontrar bilhetes para as disputas de fim de semana no Parque Olímpico, 118 das 300 sessões esportivas previstas para a Paralimpíada já não possuem ingressos à venda. Basquete em cadeira de rodas, atletismo, natação, golbol e rugby em cadeira de rodas são as modalidades mais procuradas.