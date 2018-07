Rio-2016 vende 240 mil ingressos nas primeiras oito horas

O Comitê Rio-2016 vendeu 240 mil ingressos para os Jogos Olímpicos nas primeiras oito horas de venda direta de bilhetes, que começou às 10 horas desta terça-feira. Deste total, metade foi comercializada ainda na primeira hora, quando a plataforma de ingressos chegou a registrar pico de três mil compras finalizadas num único segundo.

Competições de futebol, basquete, vôlei, handebol e atletismo foram as mais procuradas. Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná foram os estados que mais compraram ingressos.

O número de vendas do primeiro dia foi comemorado pelo Comitê. "É bastante satisfatório. As sessões mais disputadas tiveram a carga de ingressos disponível esgotada logo nos primeiros minutos", declarou Donovan Ferreti, diretor de Ingressos do Rio-2016. Ele citou os casos das finais de basquete e futebol masculino, do atletismo e as cerimônias de abertura e encerramento.

Ferreti, porém, afirmou que novos ingressos para essas sessões deverão ficar disponíveis. Ele lembrou que, desde o início do mês, o Comitê liberou uma plataforma de revenda de bilhetes. Esses ingressos podem voltar para o sistema a qualquer momento.

"Além disso, temos ainda uma carga de contingência e a possibilidade de retorno de ingressos que estão sendo comercializados no exterior", destacou Ferreti. "Caso a gente consiga liberar uma carga maior de bilhetes por conta disso, vamos divulgar com antecedência."