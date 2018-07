Rio amanhece com Exército na rua em teste para a Olimpíada

As ruas do Rio de Janeiro amanheceram neste sábado com militares do Exército circulando por áreas estratégicas, como pontos turísticos e instalações esportivas, inclusive o entorno do Maracanã e vias expressas. Por enquanto, porém, trata-se apenas de um treinamento do esquema de segurança na cidade para os Jogos Olímpicos Rio-2016. Soldados e oficiais ainda não receberam legalmente poder de Polícia e só participarão efetivamente do patrulhamento na cidade a partir do dia 24.

O efetivo das Forças Armadas em atuação no Rio chegará em 21 mil militares, sendo que seis mil já estavam na cidade na última semana. Outros 20 mil homens serão encarregados da segurança nas cinco capitais que receberão os jogos de futebol da Olimpíada: Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo.

No Rio, os soldados ficarão encarregados do policiamento de pontos turísticos, estações de energia elétrica e rotas como a Linha Amarela, Linha Vermelha e Transolímpica, além de estações ferroviárias consideradas estratégicas durante as competições. Ao todo, o esquema de segurança montado para receber os jogos terá 88 mil agentes de segurança, entre militares e policiais. As Forças Armadas disponibilizaram ainda dois navios, 28 helicópteros e mais de mil viaturas para policiamento. No ensaio deste sábado, podiam ser vistos um blindado na Praça Mauá revitalizada e um navio na orla de Copacabana.

TRANSPORTES

Também como parte dos preparativos, a Prefeitura do Rio inaugurou neste sábado a Transolímpica, via expressa com corredor exclusivo BRT para ônibus articulado. O percurso, de 26 quilômetros de extensão, liga a região de Deodoro ao Recreio dos Bandeirantes, na zona Oeste da cidade, onde ficam as duas maiores instalações que receberão os jogos: o Parque Olímpico e o Complexo Esportivo de Deodoro.

Apenas neste fim de semana, 12 ônibus articulados prestariam serviço gratuito à população em horários predeterminados, mas o embarque e desembarque estaria restrito a somente três estações ao longo da via. Segundo a Prefeitura, o tempo de viagem no novo corredor será reduzido em 60%.

Também neste sábado começou a circulação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) nos fins de semana, pelo Centro do Rio. Os passageiros ainda embarcam gratuitamente, das 8h às 17h, no trajeto que vai do aeroporto Santos Dumont até a Parada dos Navios, na Praça Mauá, passando por nove estações. Inaugurado em 5 de junho, o sistema tem quatro composições em circulação, com intervalo de 15 minutos entre as viagens.

Na última terça-feira, a Força Nacional de Segurança assumiu oficialmente a segurança das instalações olímpicas. Na quarta, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou que a cidade receberia mais três mil militares, para reforçar a operação de segurança durante a Olimpíada.