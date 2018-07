Rio não deve desculpas, avalia grupo do turismo

Os hotéis do Rio de Janeiro está em 95% para o Jogos Olímpicos. E nem os atrasos de mobilidade, as questões de segurança ou saúde tiram o otimismo do Rio Convention Bureau. “O Rio não precisa pedir desculpas. Nem viver nas críticas. Tivemos a maturidade de contar a verdade ao turista. Tem zika vírus em 60 países”, argumenta o diretor executivo da fundação que representa a iniciativa privada, Michael Nagy. A cidade foi redesenhada em função do turismo e o sucesso anterior em grandes eventos é ressaltado pelo representante do setor.

“Na Copa do Mundo foi tudo igual e entregamos o esperado. Já recebemos o Papa. A questão da violência virou estigma. Vamos ter 800 mil pessoas e telões, música e o clima olímpico por todo lado”, afirma Nagy.

Além dos Jogos e dos tradicionais pontos turísticos, os visitantes poderão conhecer o Museu do Amanhã - voltado para a ciência e a sustentabilidade. A prefeitura lançou ainda o passaporte cultural, com descontos em diversas atrações e serviços gastronômicos. A Vila da Mídia concentrará passeios a jornalistas a Búzios, Paraty e Petrópolis.