Rio prevê trânsito no domingo pior do que no dia da abertura dos Jogos

A Prefeitura do Rio anunciou que o domingo, data da cerimônia de encerramento da Olimpíada, será o dia mais crítico no trânsito da cidade do que o da abertura. Isso acontecerá porque, no mesmo dia, haverá maratona masculina no Centro e no Aterro do Flamengo, na zona sul, pela manhã. Além disso, será o último dia de funcionamento do Boulevard Olímpico com a programação cultural. Também haverá finais de vôlei, no Maracanãzinho, na zona norte, e uma reunião de chefes de Estado no Palácio Itamaraty, que provocará o fechamento de ruas do centro.

Os bloqueios serão os mesmos para a cerimônia de encerramento e de abertura. Mas os horários dos fechamentos das ruas serão antecipados. "Será praticamente inviável ir para o centro de carro ou ônibus. Pedimos à população que use metrô, trens e barcas. Quem quiser ir ver o último dia da Pira (Olímpica) acesa, deve entrar no Boulevard pela Praça XV e andar no sentido Praça Mauá", recomendou o diretor da CET-Rio, Joaquim Dinis.

De acordo com o secretário-executivo de governo, Rafael Picciani, "as próximas 72 horas serão desafiadoras" para a cidade. "O Boulevard, que foi um sucesso absoluto de público, terá o seu pico no domingo, o que implicará alertas para a população. Além do planejamento do encerramento, que faz parte de uma sequência de eventos na cidade", disse.

O secretário também explicou os motivos de a próxima segunda-feira, 22, ser feriado na cidade. "Não é feriado porque há ressaca de final de festa, para a cidade se recuperar da energia que a Olimpíada trouxe. É uma necessidade porque estaremos com o fluxo grande de pessoas saindo da cidade. O Galeão (Aeroporto Internacional do Rio), por exemplo, terá um aumento de mais de 35% de voos", disse.

Em um dia comum, segundo a prefeitura, o aeroporto tem 240 voos. Por isso, na segunda, das 6h às 21h, os acessos à Linha Amarela serão restringidos. As áreas de lazer do Aterro do Flamengo e da orla carioca serão canceladas. As pistas exclusivas da Olimpíada só acabarão no fim da segunda-feira. Já o sistema do BRT da Olimpíada abrirá para a população a partir da próxima terça-feira.

