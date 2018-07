Rio recebe mascotes de outras edições dos Jogos Olímpicos

Pela primeira vez na história dos jogos olímpicos, as mascotes de edições passadas farão uma visita a atual cidade olímpica, no Rio de Janeiro. Misha (Moscou 1980), Athena (Atenas 2004), Fu Niu Lele (Pequim 2008), Wenlock e Mandeville (Londres 2012) chegam ao Rio dias antes da primeira aparição pública dos mascotes dos Jogos Rio 2016, que acontecerá no próximo dia 24.

As mascotes vão desembarcar no Aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, às 11h30. Até o fim do ano, o Comitê Olímpico Brasileiro divulgará a mascote da Olimpíada de 2016.

De acordo com o Comitê, as obras nas quatro regiões de competição avançam e atingem o percentual de 55% de instalações prontas, restando menos de dois anos para o início do evento. “Seguimos firmes no compromisso de realizar Jogos fantásticos, dentro do prazo e com responsabilidade na gestão do orçamento”, afirma Sidney Levy, diretor-geral do Comitê Rio 2016.