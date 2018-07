Rio recebe mascotes que marcaram a história olímpica

O Rio recebeu uma visita especial nesta quinta-feira, com o desembarque na cidade de cinco mascotes marcantes na história olímpica. Os bonecos vieram simbolicamente ao Brasil para dar as boas-vindas aos dois mascotes brasileiros para a Olimpíada de 2016, que serão apresentados oficialmente na próxima segunda.

Cerca de 20 crianças que praticam esportes na Vila Olímpica de Vila Isabel, na zona norte do Rio, e outras que estavam de passagem no Aeroporto do Galeão receberam os bonecos com festa nesta quinta-feira. O que fez mais sucesso entre a garotada foi o ursinho Misha, mascote dos Jogos de Moscou, em 1980 - a encenação da queda de uma lágrima de Misha em um mosaico na festa de encerramento daquela Olimpíada ficou marcada na história.

Para Beth Lula, diretora de marca do Comitê Organizador dos Jogos do Rio, a ação tem o objetivo de criar empatia entre povo brasileiro e a Olimpíada. "Acreditamos que os mascotes formam uma família. São os maiores símbolos dos Jogos e criam um elo emocional muito forte com o povo e, principalmente, com as crianças", explicou ela.

Além de Misha, Athena, de Atenas/2004, Fu Niu Lele, de Pequim/2008, e Wenlock e Mandeville, ambos de Londres/2012, desembarcaram no Rio. Nesta sexta-feira, os bonecos voltam a interagir com o público durante evento no Pão de Açúcar. E no sábado, será a vez de visitar o Estádio do Maracanã. Depois, participam na segunda-feira da apresentação dos mascotes brasileiros para os Jogos de 2016, cujas identidades seguem sendo um mistério.