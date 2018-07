Rio recebe primeiro teste no circuito da marcha atlética

O Rio recebe neste domingo o primeiro evento-teste do atletismo para os Jogos Olímpicos. O comitê organizador irá aproveitar a prova de 50 km da marcha atlética para testar o circuito que será utilizado na Olimpíada, em agosto. A prova é válida pelo Campeonato Sul-Americano da modalidade e terá os resultados homologados pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês).

A prova começa às 6h30 da manhã e será disputada no circuito da Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. A largada e a chegada serão na Praça Tim Maia. A pista de rua tem dois quilômetros de extensão, e o trânsito nas imediações foi interrompido ainda na noite de sexta-feira – ontem, outras provas de marcha atlética foram realizadas, mas não foram consideradas para o teste olímpico.

Por ser um evento oficial, a maior parte das operações da prova ficarão sob responsabilidade da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), mas o Comitê Rio-2016 aproveitará para testar os sistemas que serão utilizados em agosto. Assim, a competição de hoje utilizará toda a tecnologia da Olimpíada, como os chips dos atletas, o sistema de cronometragem, o placar eletrônico de faltas e a apuração dos resultados.

A prova também servirá para a Prefeitura do Rio testar a logística da cidade com o fechamento das vias próximas ao circuito. Além disso, as grades e os cones utilizados serão os mesmos da Olimpíada.

A IAAF também estará no local para avaliar as condições do circuito. A federação escalou o espanhol Luis Saladie – que será o árbitro-chefe da modalidade na Olimpíada – para ser o delegado do evento de hoje.

A disputa tem 15 atletas inscritos, de Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, além do Brasil – China e Congo foram convidados e também terão participantes. Quem concluir a prova em até 4h06 garantirá índice olímpico. O Brasil já tem duas vagas asseguradas.