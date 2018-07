Rio vai receber Mundial de Esgrima como evento-teste

Pela primeira vez na história, o Brasil vai receber, em 2016, um Mundial de Esgrima. O Congresso da Federação Internacional de Esgrima, realizado em Roma, decidiu que a edição de 2016 do Mundial vai acontecer no Rio como um evento-teste dos Jogos Olímpicos. A previsão é que a competição seja realizada na chamada Arena Carioca 3, exatamente a sede da modalidade na Olimpíada.

Na esgrima, o Mundial de anos olímpicos é muito pouco relevante, entretanto, reunindo apenas duas provas por equipes. Isso porque a esgrima tem direito a 10 medalhas de ouro nos Jogos e é obrigada, a cada edição olímpica, a deixar de forma a disputa por equipes em uma arma tanto no masculino quanto no feminino.

Por conta do rodízio de armas, em 2016 não haverá disputa olímpica por equipes no sabre masculino e no florete feminino, provas que serão realizadas no Mundial.

Pelo calendário de eventos-teste, os dois próximos deverão envolver maratona e vôlei, em julho do ano que vem. Pela chamada "Aquece Rio" são previstas provas de triatlo, remo, hipismo, vela, ciclismo de estrada e maratonas aquáticas em agosto.