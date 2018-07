Rio vai ter três locais para receber 'fan fest' durante a Olimpíada

Sucesso de público na Copa do Mundo, a Fan Fest terá sua edição também na Olimpíada do Rio. Nesta terça-feira, o prefeito Eduardo Paes anunciou que fará um chamamento público para organizar três "Live Site", nome oficial do evento a ser realizado durante os Jogos Olímpicos.

"O que nós vamos ter na região portuária (Centro), que vamos chamar de Boulevard Olímpico, é onde tinham a Perimetral vai ser a Fan Fest da Olimpíada, que chama Live Site. Vai ir da Praça XV até lá perto do Armazém 7. Vamos fazer uma super comemoração para a população da cidade, do País, e os turistas aproveitarem também", disse Paes, logo após participar de reuniões com membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) em um hotel na zona sul da cidade.

A intenção do prefeito é espalhar as festas em três pontos da cidade. "Nós vamos fazer a princípio três "Live Site". O do Boulevard Olímpico, um no Parque Madureira (zona Norte), e um provavelmente no (Complexo Esportivo) Miecimo da Silva, em Campo Grande, na zona Oeste. A Rio Tur está fazendo uma chamada pública para a apresentação da proposta, já vimos algumas ideias", revelou Paes.

"Como disse o presidente (do COI, Thomas) Bach, tem uma série de provas que são de rua, então as pessoas vão poder ver a Olimpíada de graça. Mas o ''Live Site'' a gente quer fazer um grande estádio, com pelo menos três palcos, vários shows acontecendo", explicou o prefeito.