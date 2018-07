Rippel fica em 30º e não avança à final de evento-teste do tiro esportivo

Competindo no Centro de Tiro Esportivo do Complexo de Deodoro, Rippel fez 620.7 pontos enquanto o oitavo colocado, último a garantir vaga na final, registrou 624.6. Apesar da ausência na disputa por medalhas, o brasileiro é candidato ao pódio nos Jogos Olímpicos, principalmente em razão do título pan-americano.

O brasileiro mais bem classificado nas eliminatórias foi Leonardo Moreira. Ele terminou em 12º, com 624.1 pontos, a apenas 0,5 ponto de entrar na final.

Na decisão, a vitória ficou com o alemão Henri Junghaenel, com 210 pontos. O australiano Warrent Potent faturou a medalha de prata, com 207.9, e o sérvio Steven Pletikosic levou o bronze, com 186.2 pontos.