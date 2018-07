Rivais de Melo e Soares, irmãos Bryan desistem do Rio-2016 e sugerem medo do zika

A dupla mais vitoriosa da história do tênis não estará nos Jogos Olímpicos. Neste sábado, os irmãos Bob e Mike Bryan, atuais campeões olímpicos, anunciaram a desistência de participar do Rio-2016. Isso abre ainda mais o caminho de Bruno Soares e Marcelo Melo na busca por uma medalha inédita para o tênis brasileiro.

Os irmãos usaram uma curta postagem no Facebook para informar a decisão. "Após incontáveis horas de conversas, Mike e eu decidimos desistir da Olimpíada do Rio. Apesar da nossa paixão por competir, como maridos e pais, a saúde da nossa família vem em primeiro lugar", escreveu Bryan no Facebook.

A postagem não é clara, mas sugere que os dois também desistiram de disputar a Olimpíada por causa do temor pelo vírus da zika. Nos últimos dias, entretanto, a reportagem conversou com diversos atletas na Vila dos Atletas, inclusive norte-americanos, e quase todos eles dizem que não se sentem ameaçados. Pelo menos lá e no Parque Olímpico, mosquitos transmissores desta doença são raridade.

Os gêmeos têm 38 anos e conquistaram, entre outros títulos, 16 eventos da série Grand Slam. Além disso, ficaram com o bronze nos Jogos de Pequim, em 2008, e o ouro em Londres, quatro anos depois. Também competiram em Atenas, em 2004, quando caíram nas quartas de final.