Rival de Etiene brilha na etapa da Copa do Mundo de Natação

A australiana Emily Seebohm, rival de Etiene Medeiros, foi o grande nome da etapa de Tóquio da Copa do Mundo de Natação, que começou na quarta e terminou nesta quinta-feira no Japão. Campeã mundial em agosto, ela venceu os 100m costas com o segundo melhor tempo do ano: 58s37, pior apenas do que a marca que ela fez em Kazan.

Apesar da mudança que fez a Copa do Mundo passar a ser disputada em piscinas de 50 metros este ano (ela acontecia nas de 25m até a temporada passada), o evento segue interessante apenas para os atletas que disputam diversas provas e têm condições de brigar pelo título geral.

Na prova vencida por Seebohm em Tóquio, por exemplo, estavam ela, a húngara Katinka Hosszu (que se inscreve para praticamente todas as distâncias) e outra australiana. De resto, apenas atletas japonesas.

No masculino, o ''cara'' da Copa do Mundo é o sul-africano Cameron Van der Burgh, que venceu os 100m peito com 59s97 nesta quinta-feira. Já nos 50m livre a vitória ficou com Katsumi Nakamura, do Japão, com 22s15.

A etapa de Tóquio marca a abertura da terceira e última fase da Copa do Mundo, que depois passa por Doha (entre segunda e terça) e Dubai (sexta e sábado da semana que vem). Van der Burgh e Hosszu ganharam tanto a primeira fase (Moscou e Paris) quanto a segunda (Hong Kong, Pequim e Cingapura). Por isso, já têm cada um US$ 100 mil em prêmios.