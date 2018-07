Robson diz que treinos perto da família foram fundamentais em medalha

Há quatro anos, a medalha de bronze de Adriana Araújo criou uma crise no boxe brasileiro. Logo após descer do ringue, ela fez duras críticas à Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) por não ter sido autorizada a treinar com seu técnico pessoal, Luiz Dórea, em Salvador. Crise contornada e lição aprendida, a modalidade agora comemora sua primeira medalha de ouro olímpica, conquistada com Robson Conceição. E o pugilista relacionou a vitória exatamente à possibilidade de treinar na Bahia.

"Ficando na Bahia eu poderia ficar tranquilo, sem tanto clima de pressão. Pude ficar relaxado. Viajei para Cuba para treinar, passei dois dias em São Paulo, mas depois fui direto a Salvador", lembrou Robson, que passou praticamente todo o primeiro semestre em Boa Vista de São Caetano, onde cresceu e mora até hoje.

Casado com a também boxeadora baiana Erica Matos, Robson passou o primeiro semestre inteiro em casa, vivendo a vida pacata que tanto gosta e cuidando da pequena Sophia, que na sexta-feira completa dois anos. Ficou sozinho com a filha, aliás, quando a esposa se despediu do boxe no Campeonato Brasileiro, em julho.

O foco na medalha era tanto que há dois meses ele não passa uma noite com a esposa. "Era foco total, determinação, só pensava na medalha, na medalha", diz ela. "Cumpri minha meta. Desliguei da vida social. Nem os pin (broches) que recebi eu mexi, eu ainda não peguei no pin. Foi isso que fez a grande diferença. Meu foco e minha vontade", avalia.

Sobre a final contra o francês Sofiane Oumiha, disse que a estratégia era fugir do contragolpe do rival, que saiu do pavilhão 6 do Riocentro com o rosto amassado. "Minha estratégia hoje (terça-feira) era nos primeiros rounds ir para cima do adversário, mas esperto. Ele trabalha muito bem o contragolpe e não tinha como ir para cima e não tomar nenhum golpe. A meta era tomar um golpe e acertar três ou quatro e graças a isso consegui sair vitorioso."