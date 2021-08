Romântico: arremessador parabeniza esposa após vaga na final de categoria em Tóquio

Logo após vencer bateria e garantir vaga na final, o arremessador de peso Darlan Romani cedeu entrevista ao Sportv e aproveitou o momento para parabenizar a esposa pelo aniversário. Não demorou muito para o vídeo correr nas redes sociais e conquistar o público.

Leia Também Darlan obtém vaga na final do arremesso do peso e tenta pódio na quinta-feira

Darlan alcançou 21m31 no arremesso de peso na segunda tentativa da bateria. Assim, o brasileiro conseguiu a classificação antecipada para a final, prevista para ocorrer nesta quarta às 23h05min, no horário de Brasília.

"Meu amor, feliz aniversário. Deus te abençoe grandemente, cada vez mais obrigado por ser minha companheira. Filha, meu amor, papai te ama", completou a mensagem gesticulando com as mãos o coração em coreano. O atleta lembrou ainda as dificuldades enfrentadas pela família no último ano por conta da covid.

No Instagram, Sara Romani comemorou a vaga do esposo na final e o desejo de feliz aniversário feito ao vivo. "Tô amando os memes que estão me mandando", brincou na legenda de uma publicação que compara Darlan ao Sr. Incrível.