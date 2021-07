Rúgbi feminino perde mais duas e disputará 11º lugar nos Jogos Olímpicos contra Japão

A seleção brasileira feminina de rúgbi perdeu nesta sexta-feira para Fiji por 41 a 5 e não avançou às quartas de finais dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Pouco depois, as Yaras, como o time é conhecido, voltaram a perder para o Canadá, por 45 a 0, e não têm mais chance de repetir o feito do Rio-2016, quando terminaram em nono lugar. Neste sábado, elas encerram a participação na competição contra o Japão na disputa pela 11.ª colocação.

Na partida contra Fiji, as brasileiras começaram a partida pressionando e no terceiro minuto abriram a contagem com try da velocista Bianca Silva, em lance rápido pela lateral com a também back Thalia Costa. A partir daí, Fiji obteve o controle da bola e reagiu com sete tries - quatro do destaque do jogo Reapi Ulunisa - e mais três conversões.

Contra o Canadá, as brasileiras não conseguiram novamente propor seu jogo e sofreram sete tries e cinco conversões. Os nomes da partida foram a back Charity Williams, que assinalou três tries, e a capitã Ghislaine Landry, autora de quatro das conversões marcadas pela equipe.