Rúgbi tem evento-teste em Deodoro com seleções sul-americanas

Oito seleções femininas sul-americanas disputam neste fim de semana o evento-teste no Estádio de Deodoro, no Rio. O Campeonato Internacional de Rúgbi Sevens reunirá Brasil, Venezuela, Uruguai e Peru (Grupo A), e Colômbia, Argentina, Chile e Paraguai (Grupo B). A competição vale também como Sul-Americano deste ano, torneio no qual o Brasil tem grande hegemonia.

As Tupis possuem dez títulos no torneio e estão invictas na competição desde 2005. A única vez que a taça não ficou nas mãos do Brasil foi no ano passado, quando o Campeonato Sul-Americano serviu como Pré-Olímpico e a seleção feminina não participou - a Colômbia venceu e garantiu sua vaga nos Jogos do Rio.

Para conquistar seu 11.º título sul-americano, o Brasil terá jogadoras da equipe principal, como Paulinha Ishibashi, Edna Santini, Beatriz Futuro e Julia Sardá, todos nomes que devem estar na Olimpíada. Um outro grupo da seleção permanente, as atletas de desenvolvimento, está nos Estados Unidos para a disputa do Torneio Internacional Invitational de Las Vegas.

Em Deodoro, a competição será realizada com 12 partidas no sábado, quando as seleções se enfrentam dentro do próprio grupo, e no domingo ocorrerá a fase final e definição do título. O evento-teste não está aberto ao público e apenas cerca de 300 pessoas estarão presentes, entre convidados e familiares dos atletas.

A competição será mais uma no Complexo de Deodoro de aquecimento para os Jogos Olímpicos. Lá foram realizados eventos de canoagem slalom, ciclismo BMX, ciclismo mountain bike e hipismo CCE. Na próxima semana, haverá no mesmo local o evento-teste de pentatlo moderno. No Estádio de Deodoro, que tem capacidade para 15 mil pessoas, será feito o teste no campo, placares e no funcionamento da área de imprensa, entre outras coisas. O campo está pronto, mas faltam ser instalados os assentos nas arquibancadas.

Campeonato Internacional de Rúgbi Sevens:

Grupo A - Brasil, Venezuela, Uruguai e Peru

Grupo B - Colômbia, Argentina, Chile e Paraguai

Sábado, 5 de março

10h - Brasil x Peru

10h22 - Venezuela x Uruguai

10h44 - Colômbia x Chile

11h06 - Argentina x Paraguai

12h30 - Brasil x Uruguai

12h52 - Venezuela x Peru

13h14 - Colômbia x Paraguai

13h36 - Argentina x Chile

16h - Brasil x Venezuela

16h22 - Uruguai x Peru

16h44 - Colômbia x Argentina

17h06 - Paraguai x Chile

Domingo, 6 de março

10h às 17h30 - Fase final