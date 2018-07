Rússia bate a França e fatura seu 1º ouro olímpico no handebol feminino

O handebol feminino tem uma nova campeã olímpica. Neste sábado, a Rússia derrotou a França na decisão do torneio dos Jogos do Rio por 22 a 19, na Arena do Futuro, e conquistou a medalha de ouro na modalidade pela primeira vez como país independente - a União Soviética foi campeã em Montreal-1976 e Moscou-1980.

Os quatro títulos mundiais (2001, 2005, 2007 e 2009) e a medalha de prata em Pequim-2008 tiravam da Rússia o rótulo de "zebra" no Rio, mas o país também não estava entre os favoritos para a competição. Na semifinal, aliás, a seleção bateu na prorrogação aquela que era a principal candidata ao título, a atual bicampeã olímpica Noruega, que teve que se contentar com a medalha de bronze.

A campanha russa foi irretocável. Na primeira fase, liderou a chave que contava com França, Suécia, Holanda, Coreia do Sul e Argentina com cinco vitórias em cinco partidas. Depois, manteve os 100% de aproveitamento com os triunfos sobre Angola, Noruega e, agora, França novamente.

Para bater a França, o país contou com as ótimas exibições de Anna Vyakhireva (cinco gols), Daria Dmitrieva e Polina Kuznetsova (quatro cada) para vencer. A Rússia foi dona da partida e só esteve atrás do placar quando sofreu o primeiro gol, com um minuto de jogo. Daí para frente, liderou, chegou a sofrer o empate na etapa final, mas abriu vantagem novamente para garantir o resultado.

PARTICIPE