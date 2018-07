Rússia bate recorde mundial no 4x50m medley em Doha

O revezamento 4x50 metros medley fez sua estreia em um Mundial com recorde mundial nesta quinta-feira. No segundo dia do Mundial de Piscina Curta, disputado em Doha, no Catar, a equipe russa estabeleceu a nova marca mundial da prova, ao registrar o tempo de 1min32s78 nas eliminatórias.

Os nadadores Stanislav Donets, Sergei Geibel, Aleksandr Popkov e Evgeny Sedov foram os responsáveis pelo feito que garantiu a equipe russa na final da prova, a ser disputada ainda nesta quinta-feira.

O recorde anterior pertencia aos italianos Niccolo Bonacchi, Francesco di Lecce, Piero Codia e Luca Dotto. Eles anotaram o tempo de 1min33s65 no Campeonato Europeu de Piscina Curta (25 metros) em Herning, na Dinamarca, no ano passado.

Além dos russos, os franceses (1min33s10), os norte-americanos (1min33s25) e até os brasileiros (1min33s48) nadaram abaixo do recorde nesta quinta. A disputa apertada deve gerar novo recorde na disputa da final, no período da noite (tarde no horário de Brasília).