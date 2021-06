Rússia confirma delegação com 335 atletas que vão competir sob bandeira neutra em Tóquio

O Comitê Olímpico Russo apresentou uma lista de 335 atletas que devem participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde competirão sob uma bandeira neutra em decorrência das sanções impostas ao país por doping.

"Em comparação com os Jogos anteriores (Rio-2016), nossa equipe tem 50 pessoas a mais", disse o presidente do Comitê Stanislav Pozdniakov, citado pela agência pública TASS. "Estamos aguardando o resultado do nosso time de basquete (em fase de classificação) para fechar esta lista", explicou.

No ano passado, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) excluiu a Rússia por dois anos das principais competições internacionais, após anos de trapaças. Os atletas que participarão sob uma bandeira neutra poderão fazê-lo se nunca tiverem sido penalizados por doping.

Pozdniakov garantiu que espera que a Rússia bata seu recorde de medalhas conquistado em 2016, no qual participou com 271 atletas, depois que outros 118 foram privados de participar pelas autoridades antidoping.

Em Tóquio, determinado devido às sanções, será tocada uma peça do compositor Pyotr Tchaikovsky em vez do hino russo e seus atletas não poderão usar a bandeira russa nos uniformes.