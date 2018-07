Rússia não vai boicotar Jogos do Rio por suspensão por doping, diz dirigente à agência RIA A Rússia não vai boicotar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro por ter sido suspensa pela Associação Internacional de Federações de Atletismo devido a um escândalo de doping, disse o chefe do Comitê Olímpico Russo, Alexander Zhukov, nesta segunda-feira, segundo a agência de notícias RIA.