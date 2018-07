Rússia suspende funcionamento de agência antidoping e fará testes no exterior A Rússia tomou, nesta segunda-feira, a sua mais expressiva na luta contra o doping desde que a federação local de atletismo foi punida pela Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF). Nesta tarde, o ministro do Esporte Vitaly Mutko enfim anunciou a suspensão do funcionamento da Agência Antidoping da Rússia (Rusada).