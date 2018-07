Russo segura liderança e fatura o ouro no pentatlo moderno no Rio

O russo Alexander Lesun conquistou neste sábado a medalha de ouro na prova masculina do pentatlo moderno da Olimpíada do Rio. Apesar do desempenho bem abaixo do esperado na prova combinada de corrida e tiro, ele conseguiu segurar a primeira colocação e subiu no lugar mais alto do pódio.

Lesun somou 1479 pontos e terminou na primeira colocação apesar de ter decepcionado na última competição das quatro fases do pentatlo. Ele completou o percurso da prova combinada de tiro e corrida em 11min32s35, apenas na 20.ª colocação entre os 36 participantes.

Só que seus principais concorrentes até então não aproveitaram para ultrapassá-lo. Medalha de prata, o ucraniano Pavlo Tymoshchenko foi o quinto colocado na prova combinada, com o tempo de 11min05s74, mas havia começado a disputa muito atrás de Lesun. O bronze foi do mexicano Ismael Marcelo Hernández Uscanga.

Lesun garantiu a conquista do ouro muito em função de seu ótimo desempenho na esgrima, quando somou 268 pontos, recorde olímpico da modalidade. Neste sábado, foi o sul-coreano Woongtae Jun que quebrou o recorde olímpico da prova combinada, com o tempo de 11min02s50, mas ele havia começado a disputa somente na 27.ª posição, 1min23s distante do russo.

O brasileiro Felipe Nascimento, único representante do País na modalidade, terminou somente na 31.ª colocação geral. Ele foi somente o 33.º colocado na prova combinada deste sábado, com o tempo de 12min15s59.

PARTICIPE