Ryan Lochte confirma participação no programa 'Dancing With the Stars'

O nadador americano Ryan Lochte anunciou nesta terça-feira a sua participação no reality show 'Dancing with the Stars'. A decisão vem depois de o atleta ter mentido sobre um suposto assalto que teria sofrido com os colegas James Feigen, Gunnar Bentz e Jack Conger durante os Jogos Olímpicos do Rio. Após deixarem uma festa, os nadadores, segundo a polícia do Rio, destruíram um banheiro de um posto de gasolina.

Lochte, 32 anos, já perdeu quatro dos seus principais patrocinadores após a polêmica no Rio. "Eu sou humano. Eu cometi um erro. Um grande erro", afirmou o nadador durante o programa "Good Morning America", da ABC, emissora que anunciou sua chegada no programa 'Dancing with the Stars'.

O atleta também afirmou que considerou exagerada a repercussão sobre a mentira contada por ele. "Acho que estão todos levando isso além das proporções. Acho que isso foi o que aconteceu", disse Lochte.

O 'Dancing With the Stars' mistura dançarinos profissionais com celebridades e é votado pelos espectadores. O reality é popular para famosos que procuram mudar sua imagem pública, e Lochte já afirmou que é hora de "seguir em frente". A 23ª temporada da competição começa a partir dia 12 de setembro. Contará com 13 celebridades, entre elas estão: a ginasta medalhista de ouro Laurie Hernandez, o ex-rapper Vanilla Ice e o ex-governador do Texas Rick Perry.