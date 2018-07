Ryan Lochte volta a mudar versão sobre assalto no Rio

Após alegar ter sofrido um assalto à mão armada com seus companheiros de equipe durante os Jogos Olímpicos do Rio, o nadador norte-americano Ryan Lochte voltou a mudar sua versão sobre o crime. Em entrevista ao repórter Matt Lauer, da emissora NBC, dos EUA, ele voltou atrás em alguns pontos importantes sobre o incidente, que teria acontecido a mão armada.

Na primeira versão, Lochte havia dito que, enquanto estava em um táxi junto a seus companheiros, a caminho da Vila Olímpica, foi abordado por um carro de supostos policiais disfarçados: "Estes caras chegaram com distintivos da polícia. Sem sirenes. Eles apenas nos abordaram e sacaram suas armas", afirmara Lochte previamente.

Porém, na entrevista publicada nesta quarta-feira, ele já afirma que o táxi foi abordado por um grupo de pessoas enquanto estava parado em um posto de gasolina. "Eles tinham ido ao banheiro em um posto. Eles voltaram ao táxi e, enquanto pediam pela partida, o taxista não se mexeu. Lochte disse 'vamos lá', de novo, 'precisamos sair daqui', e o motorista continuava parado. Foi aí que ele disse que dois homens se aproximaram com armas e distintivos e ordenaram que eles saíssem do carro e se deitassem", afirmou o repórter Matt Lauer.

Outro detalhe alterado foi sobre o aponte da arma. Previamente, Lochte teria dito que o ladrão teria colocado na sua nuca. Porém, na versão mais recente, contada à emissora americana, ele nega o fato e diz apenas que o objeto teria sido apontado 'em sua direção'. Também há divergências sobre o número de bandidos que teriam feito a abordagem.

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal impediu o embarque de outros dois nadadores americanos no aeroporto do Galeão, zona Norte do Rio. Gunnar Bentz e Jack Conger foram retirados do avião porque estão envolvidos na investigação de possível notificação de falso roubo após muitas divergências nos depoimentos. Câmeras de segurança também revelaram que os nadadores chegaram à Vila Olímpica, na Barra da Tijuca, zona Sul, com uma atitude positiva, "fazendo brincadeiras uns com os outros", diz a decisão da juíza Keyla Blanc de Cnop.