Sabe quantos países já subiram ao pódio nos Jogos de Tóquio? 85; o Brasil está na 16ª posição

Sabe quantos países subiram ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio até o encerramento das competições nesta quarta-feira no Japão? 85. Isso mesmo. Todos eles ganharam ao menos uma medalha. Um desses times é a Argentina, que festejou somente uma conquista até agora, de bronze, no rúgbi masculino, esportes em que o país sul-americano é forte.

Com a conquista de Ana Marcela na maratona aquática, o Brasil subiu em sua contagem geral, agora com 15 medalhas, e se aproxima das 20 pretendidas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Algumas modalidades estão em fase decisiva, como o futebol masculino, que já tem garantido ao menos a prata, e o vôlei de quadra, nas versões masculino e feminino.

Se conseguir a façanha das 20 conquistas, o Time Brasil bate seu recorde de pódios numa mesma edição. No Rio, em 2016, o país ficou com 19 medalhas. O Brasil poderia ter algumas mais, de esportes que chegaram ao Japão bastante cotados, como o surfe, o vôlei de praia, o futebol feminino e ainda o skate street. Nem todos os atletas foram premiados.

No quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos, a China se consolida na frente, com 32 conquistas de ouro. Ninguém chega nem perto desta marca. Os chineses se transformaram numa verdadeira máquina de forjar campeões. Quem está em segundo lugar nesse quesito é o time americano. Os Estados Unidos somam 25 ouros. Na somatório geral, os americanos já festejaram 79 conquistas, nove a mais do que o time chinês.

A terceira posição parece também consolidada pelos japoneses. Os anfitriões já ganharam 21 medalhas de ouro e têm 40 no total. Ainda restam mais quatro dias de provas em Tóquio. Dos europeus, quem mais tem conquistas é o time da Rainha, a Grã-Bretanha, com 15 campeões e 48 pódios. Os Atletas da Rússia, que competem com a bandeira do Comitê Olímpico Russo (ROC), aparecem na sexta posição do quadro, com 14 ouros. Depois vem na sequência Alemanha, França e Itália.