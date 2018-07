Saltador Ricardo Costa fatura 1º ouro do Brasil na Paralimpíada do Rio

O Brasil já tem seu primeiro ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016. No fim da manhã desta quinta-feira, Ricardo Costa saltou 6,52 metros e ficou em primeiro lugar no salto em distância T11 (cego total). A conquista veio cerca de duas horas após Odair Santos levar a prata nos 5.000 metros T11 e dar a primeira medalha para o País na competição.

O ouro de Ricardo Costa foi alcançado já em sua primeira Paralimpíada - de quebra, este foi seu primeiro pódio em uma competição internacional. Mesmo assim, ele era visto com boas chances de medalha porque já detinha a segunda melhor marca do mundo.

Na manhã desta quinta, no Estádio Olímpico (Engenhão), Costa contou com um público entusiasmado. Após queimar seu primeiro salto, ele atingiu a marca de 6,41 metros na segunda rodada e liderou a disputa até a quinta e penúltima série, quando o norte-americano Lex Gillette, que é o recordista mundial da prova, saltou 6,44m.

Na sequência, Costa voltou a saltar bem, mas ficou um centímetro abaixo do necessário (6,43m). No último salto, porém, ele voou e marcou 6,52 metros, levantando o público e garantindo seu ouro.

Ricardo Costa é irmão de Silvânia Costa, recordista mundial do salto em distância feminino e favorita para a disputa no T11 dos Jogos Paralímpicos do Rio.