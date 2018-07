Guerdat e cavalo Nino des Buissonnets tentam salto para feito inédito no Rio

Steve Guerdat e seu cavalo Nino des Buissonnets buscam feito inédito nos Jogos do Rio: ser o primeiro conjunto na história a faturar o bicampeonato olímpico de saltos. O cavaleiro suíço e sua montada obtiveram a medalha de ouro no salto nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Para disputar novamente o lugar mais alto do pódio este ano, ele poupou Nino des Buissonnets das finais da Copa do Mundo de Hipismo. Quer o cavalo descansado.

Guerdat considera que o sucesso na prova de salto se deve à força do conjunto, dele e da montada. No caso de Nino des Buissonnets, o competidor não tem dúvida de ressaltar o excepcional talento do cavalo, a quem considera “um fenômeno”. A relação de Guerdat com o ambiente equestre começou antes mesmo de ele entender a importância de uma Olimpíada. O cavaleiro já tinha um exemplo do hipismo de competição em casa, o que facilitou seu gosto e amor pelo esporte. Seu pai, Philippe, foi quinto colocado na prova de salto nos Jogos de Los Angeles, em 1984. Trabalhou como chefe da equipe belga e estará presente nos Jogos do Rio, como técnico do time francês.

Guerdat iniciou na montaria logo aos seis anos. Aos 12, classificou-se para a primeira final de campeonato suíço. E aos 17, ganhou o primeiro título nacional. Em 2004, em Atenas, na Grécia, o então jovem cavaleiro disputou pela primeira vez os Jogos Olímpicos. Ajudou seu país a ficar na quinta colocação por equipes, montando Olympic. Quatro anos depois, em 2008, na Olimpíada de Pequim, que teve as provas de hipismo disputadas em Hong Kong, Guerdat subiu ao pódio pela primeira vez. Alcançou a medalha de bronze na competição por equipes, montando Jalisca Solier.

Ainda na disputa por equipes, Guerdat conquistaria seu primeiro título internacional de importância em 2009. Foi campeão europeu novamente no dorso de Jalisca Solier. Nino des Buissonnets entrou em sua vida em 2011. Antes disso, o cavalo chegou a ser rejeitado por um de seus proprietários, que o considerou indomável para os saltos. No ano seguinte, Guerdat comprovou que a culpa não era do animal. A medalha de ouro olímpica na competição individual nos Jogos de Londres ascendeu o cavaleiro à condição de ídolo do esporte suíço. Porém, o cavaleiro não se vê desta maneira. Prefere que o rótulo seja atribuído ao tenista ganhador do Grand Slam e considerado um dos maiores de todos os tempos e de quem é fã incondicional: o compatriota Roger Federer.

SORTE NO RIO

A Cidade Maravilhosa traz boas recordações para Guerdat. Ele participou com Nino des Buissonnets do Athina Onassis International Horse Show em 2011 e 2012. No primeiro ano, venceu uma das provas. No segundo, já como campeão olímpico, levou o Grande Prêmio, a principal prova da competição. Nos anos seguintes, o cavaleiro consolidou sua relação com o cavalo Nino des Buissonnets. O conjunto já tem dez títulos em provas internacionais.

No ano passado, no entanto, a dupla sofreu grande revés. Guerdat e Nino des Buissonnets foram suspensos por doping pela Federação Equestre Internacional (FEI). Mesmo assim, o sonho do bicampeonato olímpico não foi desfeito. Guerdat iniciou investigações por conta própria. As substâncias impróprias detectadas no controle de seu cavalo eram provenientes da contaminação de sementes de papoulas.

O cavaleiro chegou a dizer que gastou tudo o que arrecadara nas premiações das competições para provar a inocência de seu parceiro e reverter a decisão. Depois de muitas críticas às regras de controle antidoping, ele parece ter voltado ainda mais forte.

No fim do ano passado, o cavaleiro venceu a competição mundial em Las Vegas, montando Roque Palha de Albführen. E, depois, faturou o bicampeonato em Gotemburgo, na Suécia, em março, desta vez com o cavalo Corbinian. O cavaleiro só colocou Nino des Buissonnets para a disputa do Global Champions Tour, em Cannes, na França, há nove dias. O conjunto, com uma falta, ficou em 21.º lugar. Um treino de luxo para ambos.

Caso vença no Rio, se igualará ao francês Frenchman Pierre D’Oriola, bicampeão em Helsinque (Finlândia) e Tóquio (Japão), em 1952 e 1964. Mas será o primeiro a conseguir o feito com o mesmo animal.

PERFIL

Steve Guerdat

Cavaleiro especialista em salto com obstáculos

Idade: 34 anos

Nacionalidade: suíça

Peso: 70 kg

Altura: 1,83 m

Principal conquista individual: medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres (ING), em 2012, com o cavalo Nino des Buissonnets.

Principal conquista por equipe: medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim (CHN), em 2008, com a égua Jalisca Solier.

JOGOS DE LONDRES