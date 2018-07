São Paulo recebe exposição em homenagem ao Rio-2016

Batizada de Olympics, a exposição feita pelo artista plástico e publicitário José Zaragoza, homenageia a Olimpíada que será realizada no Rio de Janeiro. A mostra será inaugurada a partida do dia 3, na Canvas Galeria de Arte, localizada na zona sul de São Paulo. O trabalho reúne cerca de 30 quadros, obras inéditas pintadas ao longo de um ano. As pinturas exibem boa parte dos esportes, que vão desde os saltos ornamentais, passando pelo hipismo, esgrima, natação, levantamento de peso e chega até o futebol, entre outras modalidades esportivas que estão presentes no Rio-2016.

O autor conta que “retratar o esporte, passou a ser uma grande fonte de inspiração. Era quase uma obrigação diante da paixão dos brasileiros, sobretudo pelo futebol, e isso se tornou mais forte parte de mim". Em Olympics, Zaragoza exibe lances do futebol e também faz homenagens para craques da modalidade.

No mundo esportivo, o artista lançou em 2002 sua primeira série. Em 2008 publicou o livro ' Zaragoza, Olimpíadas e Futebol Arte', e em 2014 realizou uma mostra sobre Futebol na mesma galeria deste ano. A exposição sobre a Olimpíada terá entrada gratuita e ficará em cartaz do dia 3 até 19 de agosto, das 11h às 19h de segunda a sexta e sábados das 10h às 14h.