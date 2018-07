São Paulo recebe museu itinerante com acervo de relíquias olímpicas

A partir deste domingo até quarta-feira, a cidade de São Paulo vai receber o Museu Itinerante Se Prepara Brasil - O Caminho do Esporte até o Rio de Janeiro, uma exposição que reúne peças que contam a história da Olimpíada. A carreta com o acervo ficará no estacionamento do shopping Morumbi, com visitação gratuita aberta das 12h às 21h.

Segundo os organizadores, a ideia é "levar o espírito olímpico para todo o Brasil, para entrar no clima dos Jogos". São duas carretas que estão percorrendo o País e já passaram por Vitória, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, Goiânia, Brasília, Palmas, São Luís, Belém, Cuiabá, Rio Branco e Porto Velho, entre outras cidades.

A exposição traz peças dos acervos do Comitê Olímpico Internacional (COI), do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê dos Jogos Rio 2016, além de coleções particulares. Entre outras coisas, conta com réplicas de medalhas dos Jogos de Atenas, em 1896, tochas olímpicas e até equipamentos esportivos e uniformes usados por atletas. O museu é 100% acessível e possui elevador para pessoas com mobilidade reduzida e material em braile.

Serviço - São Paulo

Data: 12 a 15 de junho

Local: Estacionamento do Shopping Morumbi (Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Jardim das Acácias)

Entrada: Gratuita

Horário de visitação: 12h às 21h