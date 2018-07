Sarah Menezes e Nathália Brígida irão os mesmos torneios e acirram briga por 2016

Até agora, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) não havia aberto uma disputa direta entre as duas judocas. Sarah e Nathalia só foram ao mesmo torneio duas vezes no ano, com a mais jovem levando a melhor tanto no Grand Prix de Samsun (ganhou prata, enquanto Sarah terminou em quinto) quanto no Mundial de Astana (foi quinta colocada e a rival perdeu na estreia).

Quando passou a ficar claro que Nathalia Brígida vivia melhor fase que Sarah Menezes, a CBJ optou por levar cada uma delas a um Grand Slam. Mas Brígida perdeu na primeira rodada em Abu Dabi e Sarah caiu na estreia em Paris. Competindo nos mesmos eventos, agora vão poder mostrar quem está melhor. No ranking olímpico, a garota leva vantagem de 80 pontos sobre a campeã olímpica.

O mesmo vale nas categorias até 60kg e até 100kg no masculino. No meio-pesado, Rafael Buzacarini foi prata em Paris e passou Luciano Corrêa no ranking olímpico. Já Eric Takabatake ficou em quinto em Paris e voltou à frente de Felipe Kitadai, bronze em Londres-2012. Para definir quem abre 2016 como titular da seleção nessas duas categorias, os quatro vão tanto a Jeju quanto a Tóquio.

Para o torneio na Coreia do Sul, que distribui menos pontos no ranking, entre 26 e 28 de novembro, também foram convocados Ketleyn Quadros (63kg) e Barbara Timo (70kg), reservas das respectivas categorias. Na semana seguinte, entre 4 e 6 de dezembro, lutam em Tóquio: Rafaela Silva (57kg), Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Rafael Macedo (81kg), Eduardo Bettoni (90kg) e David Moura (+100kg).