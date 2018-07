Scheidt tem dia irregular, mas mantém 3º lugar no Mundial

Robert Scheidt não teve um ótimo dia no Mundial de Laser, mas mesmo assim se aproximou de ganhar uma medalha na competição. Após a realização de dez das 14 regatas previstas em Puerto Vallarta, no México, ele segue na terceira colocação, na briga pelo seu 11.º título mundial na classe.

Nesta segunda-feira, no quinto dia de disputas do Mundial, Scheidt foi 25.º na primeira regata, resultado que já foi descartado, e se recuperou com um quinto lugar. Ainda assim, ele tirou um pouco a distância para os dois primeiros. Tem 38 pontos perdidos, contra 23 do britânico Nick Thompson e 27 do francês Jean-Baptiste Bernaz.

Mas, até o sétimo colocado, todos têm menos de 50 pontos perdidos e Scheidt é o que tem maiores descartes. Qualquer resultado ruim fará ele despencar na classificação. O bronze, também não interessa tanto assim. O brasileiro promete ser agressivo daqui em diante.

"É hora de ser um pouco mais astuto na largada, um pouco mais agressivo, para tentar sair um pouco melhor, principalmente se o vento estiver fraco. Estou um pouco receoso no início, com o pé atrás, porque escapei na primeira regata do campeonato e levei uma bandeira preta. Mas tem bastante ponto em jogo ainda, mais quatro provas, e é hora de dar um gás no final", afirma o bicampeão olímpico.

O Brasil também é representado no Mundial por Bruno Fontes, que ocupa o 27.º lugar, com 113 pontos perdidos. Scheidt levou a melhor na corrida olímpica contra o rival catarinense e está convocado para o Rio-2016.