Seleção argentina de vôlei feminino garante vaga inédita na Olimpíada

O resultado alcançado neste domingo garantiu vaga direta aos Jogos Olímpicos do Rio. É a primeira vez que a equipe argentina se classifica para uma Olimpíada. A seleção do Peru ainda tem chance de ir à competição no Brasil. Em maio disputará o pré-olímpico mundial, no Japão. Além das donas da casa, terá pela frente Itália, Holanda, Casaquistão, Coreia do Sul, Tailândia e República Dominicana.

A Argentina foi a sexta seleção a garantir vaga à Olimpíada no vôlei feminino. O Brasil (país anfitrião), a China (campeã da Copa do Mundo de 2015), a Sérvia (vice da Copa do Mundo de 2015), a Rússia (venceu o torneio classificatório europeu) e os Estados Unidos (ganhou o qualificatório da América do Norte e Central) também estão garantidas no principal evento esportivo do mundo.