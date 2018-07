Seleção Brasileira de atletismo paralímpico embarca para o Mundial

Os 25 atletas que compõe a delegação brasileira e que representarão o País no Mundial de Atletismo paralímpico de Londres, que será disputado entre os dias 14 e 23 de julho, embarcam na noite deste domingo, dia 9, para o Reino Unido.

Na competição, eles terão a missão de manter o bom desempenho, que levou o esporte a liderar o Brasil no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos do Rio-2016, com nada menos do que 33 pódios – oito medalhas de ouro, 14 de prata e outras 11 de bronze.

Nove atletas que compõem o time brasileiro integram pela primeira vez a delegação nacional em um Mundial de Atletismo. Dezessete dos atletas participaram dos Jogos Paralímpicos no Rio 2016, dos quais 12 deles conquistaram medalhas. Dez dos 25 atletas que estarão em Londres também competiram em Doha, no Catar, onde aconteceu o evento de 2015.

Esta será a oitava edição do Mundial de Atletismo Paralímpico. Cerca de 1.300 atletas de 100 países são esperados nas 213 disputas por medalha, todas no Estádio Olímpico de Londres. Em 2015, o Brasil ficou com a sétima colocação no quadro geral de medalhas do evento. Foram oito medalhas de ouro, 14 de prata e mais 13 de bronze.

O primeiro brasileiro a participar de uma disputa será Thiago Paulino dos Santos, no arremesso de peso. No dia 14, sexta-feira, ele já briga por uma medalha na classe F57. No mesmo dia, Fabrício Júnior Barros Ferreira disputa as eliminatórias dos 100m na classe T12.