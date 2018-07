Seleção brasileira masculina de handebol atropela os EUA Nem mesmo os Estados Unidos, maior potência olímpica, conseguem ser competitivos em todas as modalidades. No caso dos americanos, uma exceção é o handebol. Nesta quarta-feira, a seleção brasileira masculina atropelou os EUA por 40 a 15 e venceu sua quarta partida no Campeonato Pan-Americano, que está sendo disputado em Buenos Aires, na Argentina.