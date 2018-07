Seleção de futebol fará amistoso contra o Japão em Goiânia antes da Olimpíada A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite de segunda-feira o palco do último amistoso de preparação da seleção olímpica do Brasil antes dos Jogos do Rio. A equipe, que por enquanto tem o técnico Dunga como comandante, vai enfrentar o Japão no dia 30 de julho, um sábado, às 16h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).