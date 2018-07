Seleção de handebol bate Suíça em último teste antes da convocação para o Rio

A seleção brasileira feminina de handebol não jogou bem, mas venceu a Suíça, por 29 a 24, neste domingo, no Rio, em seu último amistoso antes da convocação final para os Jogos Olímpicos do Rio. Foi a primeira atuação do Brasil na Arena do Futuro, ginásio provisório construído no Parque Olímpico para ser a sede da modalidade.

O técnico Morten Soubak aproveitou a partida para rodar o elenco e observar opções para os Jogos Olímpicos. A equipe sofreu diante de um adversário sem nenhuma tradição, que nunca disputou sequer o Campeonato Europeu. No intervalo, vencia por apenas um gol de diferença.

O momento do Brasil, de forma geral, não é bom. Eliminada nas oitavas de final do Mundial, em dezembro passado, na Dinamarca, a seleção brasileira está no terceiro período de treinos do ano. Na primeira etapa, em março, perdeu da Espanha (23 a 22), da Noruega (32 a 26) e da Alemanha (24 a 18) em um torneio amistoso.

No fim de maio, o Brasil encarou a Dinamarca em um jogo-treino e perdeu por 26 a 24. Num reencontro contra o mesmo adversário, depois, ganhou por 23 a 17. Em junho, venceu uma partida (23 a 21) e perdeu outra (26 a 25) para a Eslováquia. Além disso, também venceu a Argentina, por 27 a 15. Desta forma, são nove jogos no ano até aqui, com cinco derrotas e quatro vitórias, apenas uma sobre um rival de expressão.

O grupo agora treino no Rio por mais uma semana, antes de uma folga de 20 dias. No dia 4 de julho, segunda-feira, a lista final de 14 convocadas deve ser anunciada. O grupo está treinando com 18 atletas e quatro serão cortadas. A reta final de preparação, a partir de 24 de julho, será na Escola de Educação Física do Exército, na Urca.