Seleção de handebol fará amistoso em ginásio que usará na Olimpíada

O evento-teste do local reuniu times nacionais masculinos, de modo que as jogadoras do Brasil ainda não conhecem o ginásio provisório localizado no Parque Olímpico da Barra. A partira será transmitida em TV aberta e a entrada custará apenas 1 quilo de alimento não perecível.

"Será muito legal jogar na Arena do Futuro. Só de saber que será o palco dos Jogos Olímpicos já dá aquele 'friozinho' na barriga. Será importante jogar lá para termos conhecimento de cada canto da quadra e da dinâmica dentro da Arena. Também estamos na expectativa de encontrar a casa cheia para entrarmos no clima dos Jogos Olímpicos", comentou a capitã do Brasil, Dara.

Contra mais um adversário que não estará na Olimpíada, a seleção brasileira sabe que precisa evoluir. "Temos que pensar mais na nossa equipe do que na Suíça em si. Vamos focar para acertar os últimos detalhes para a nossa estreia nos Jogos Olímpicos, no dia 6 de agosto, contra a Noruega", concluiu a pivô.