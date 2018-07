Seleção de handebol se recupera e bate Eslovênia em amistoso

A seleção brasileira feminina de handebol se recuperou da derrota sofrida na terça-feira, por 26 a 25, e venceu a Eslovênia nesta quarta-feira, por 23 a 21, no último de uma série de amistosos na Europa. A partida aconteceu na Eslovênia, mas a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) não detalhou o local.

De acordo com a entidade, o primeiro tempo do jogo novamente teve a Eslovênia na frente, por 9 a 8, como já havia ocorrido no primeiro confronto da série amistosa. Apostando na pivô Dani Piedade, que atuou no handebol local, a virada veio no segundo tempo da partida. Dani fez sete gols e foi a artilheira da partida.

Eliminada nas oitavas de final do Mundial, em dezembro passado, na Dinamarca, a seleção brasileira está no segundo período de treinos do ano. Na primeira etapa, em março, perdeu da Espanha (23 a 22), da Noruega (32 a 26) e da Alemanha (24 a 18) em um torneio amistoso.

Na semana passada, o Brasil encarou a Dinamarca em um jogo-treino e perdeu por 26 a 24. Num reencontro contra o mesmo adversário, depois, ganhou por 23 a 17. A outra vitória foi no domingo passado, por 27 a 15, sobre a Argentina. A partida ocorreu na Áustria.

Desta forma, são oito jogos no ano até aqui, com cinco derrotas e três vitórias. A Eslovênia, rival dos últimos dois amistosos, desde 1995 não consegue se classificar para um Mundial. As eslovacas disputaram o Europeu de 2014, terminando em 12.º, e não estarão no Rio-2016.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!