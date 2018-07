Seleção de handebol vai reeditar final do Mundial em torneio em Brasília O torcedor brasileiro vai ter a oportunidade de assistir a uma reedição da final do último Mundial Feminino de Handebol, vencido pelo Brasil sobre a Sérvia, na casa do rival. Nesta quinta-feira, foi anunciada a realização da primeira edição do Torneio Quatro Nações, em Brasília, com a participação de Argentina, Eslovênia e Sérvia, além das donas da casa.