Seleção de vôlei leva susto, mas vence República Dominicana

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou mais uma vez a República Dominicana neste domingo. Na fria manhã de São José dos Pinhais, no Paraná, a equipe pareceu um pouco desligada em alguns momentos, mas fez o suficiente para vencer por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 21/25, 25/16 e 25/14.

Foi o segundo e último amistoso do Brasil diante da República Dominicana neste início de preparação em busca do tricampeonato olímpico nos Jogos do Rio. Na primeira partida, sexta-feira, a seleção de José Roberto Guimarães havia feito 3 sets a 0.

Se no primeiro jogo havia ficado de fora, poupada, Fabiana foi a melhor em quadra neste domingo. Sheilla, que havia entrado somente no terceiro set da partida de sexta, também se destacou. Já Thaísa seguiu sentindo um problema lombar e novamente não foi à quadra para pegar as dominicanas.

Com estas mudanças, Zé Roberto levou a equipe à quadra com: Dani Lins, Carol, Fabiana, Natália, Fê Garay e Sheilla, com Léia de líbero. A seleção levou a partida em ritmo de treino e chegou a relaxar demais no segundo set, quando acabou sofrendo um susto e permitiu a vitória dominicana. Mas serviu para acordar a equipe, que passeou nas outras parciais e fechou sem maiores problemas.